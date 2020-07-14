В Челябинске во время компьютерной томографии умер пациент

Сердце остановилось во время обследования на КТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске в дорожной больнице, входящей в структуру «РЖД-Медицина», во время проведения компьютерной томографии скончался пожилой пациент. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЮУЖД.

«9 июля во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности», — уточнили в пресс-службе. Подробностей заболевания в ЮУЖД сообщать не стали. В дорожной больнице тестируют и принимают пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе на ковидную пневмонию.

В пресс-службе отметили, что причины трагического инцидента будет выяснять областная комиссия по летальным исходам. С начала пандемии коронавируса в Челябинской области скончалось 86 пациентов непосредственно от ковидной пневмонии.