В Челябинске во время компьютерной томографии умер пациент

В Челябинске в дорожной больнице, входящей в структуру «РЖД-Медицина», во время проведения компьютерной томографии скончался пожилой пациент. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЮУЖД.
«9 июля во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности», — уточнили в пресс-службе. Подробностей заболевания в ЮУЖД сообщать не стали. В дорожной больнице тестируют и принимают пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе на ковидную пневмонию.
В пресс-службе отметили, что причины трагического инцидента будет выяснять областная комиссия по летальным исходам. С начала пандемии коронавируса в Челябинской области скончалось 86 пациентов непосредственно от ковидной пневмонии.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «