13 июля 2020

В Челябинске во время компьютерной томографии умер пациент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
Сердце остановилось во время обследования на КТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске в дорожной больнице, входящей в структуру «РЖД-Медицина», во время проведения компьютерной томографии скончался пожилой пациент. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЮУЖД.

«9 июля во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности», — уточнили в пресс-службе. Подробностей заболевания в ЮУЖД сообщать не стали. В дорожной больнице тестируют и принимают пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе на ковидную пневмонию.

В пресс-службе отметили, что причины трагического инцидента будет выяснять областная комиссия по летальным исходам. С начала пандемии коронавируса в Челябинской области скончалось 86 пациентов непосредственно от ковидной пневмонии.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Природа
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...