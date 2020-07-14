Россияне не смогут попасть за рубеж, несмотря на открытие границ

Чтобы улететь за границу придется дождаться решения Минтранса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на открывшиеся границы с восемью странами, россияне пока не смогут вылететь за рубеж. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

«Нужно ждать решения Минтранса, Росавиации, Роспотребнадзора. Всем очевидно, что туда [в открывшиеся страны] долететь можно только на самолетах. Нет [пока что] такой возможности. Где авиабилеты на данные направления? Где названия авиакомпаний? Это все будет в ближайшее время», — говорит Бобылев.

Без решения Минтранса РФ остаются неизвестными правила авиаперевозки, частота рейсов и даже объемы перевозок, объяснил эксперт. Тем не менее, страны поэтапно движутся к открытию границ друг для друга. Бобылев верит, что все вышеперечисленное станет известно в ближайшее время.

Эксперт Общественной палаты России по туризму также отметил, что в тех государствах, которые решили впускать российских туристов, карантинные меры не очень жесткие. Тем не менее, туристам стоит быть готовыми к тому, что и там окажутся изменены правила размещения в отелях, на пляжах и кафе, а также ограничен досуг гостей, уточнил Бобылев.

О том, что восемь стран готовы открыть границы для российских туристов стало известно 14 июля. Большинство из них могут потребовать справку об отсутствии COVID-19 на въезде. Несмотря на это, в ВОЗ открытие границ не одобрили. Еще третьего июля организация заявила о том, что это приведет к худшему сценарию, сообщает телеканал « Царьград ».

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