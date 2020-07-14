Пострадавший в драке со свердловским депутатом вышел из комы

Назар Галат дал признательные показания

Стали известны обстоятельства, при которых первоуральский депутат, и. о. директора городского УКС Назар Галат, пробил череп крымскому пенсионеру. Как выяснилось, пожилой мужчина случайно оказался на месте происшествия. В настоящий момент он вышел из комы, сообщает паблик «Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Дочь пострадавшего Елена Миронова рассказала, что Эдуард Гнатовский просто поздоровался с соседом, с которым и ругался депутат. Взаимные оскорбления переросли в драку, один из ударов пришелся в голову пенсионеру. Мужчина получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

От полученной травмы Эдуард Гнатовский впал в кому. В настоящий момент он уже вышел из нее, но не узнает окружающих, не понимает, где находится, и не может говорить. Пенсионера кормят из шприца — он не способен самостоятельно принимать пищу.

Назар Галат дал признательные показания, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Галат является членом партии «Единая Россия». По словам замглавы свердловского исполкома Максима Бестфатера, общепринятой партийной практикой является приостановка членства провинившегося единоросса на время следствия и суда. В случае обвинительного приговора человека исключают из «Единой России».