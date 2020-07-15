14 июля 2020

Росгвардейцам могут разрешить не представляться нарушителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
Росгвардии могут разрешить не представляться при задержании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В среду Госдума обсудит во втором чтении законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение. Однако к принятию рекомендована поправка, разрешающая силовикам не делать этого при пресечении правонарушения.

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Росгвардию могут обязать представляться гражданам

Согласно документу, росгвардеец обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина удостоверение, сообщить ему причину и цель обращения (или задержания), а также разъяснить его права и обязанности.

«Во вторник профильный комитет Госдумы <…> рекомендовал палате поддержать законопроект во втором чтении с поправкой, освобождающей росгвардейцев от необходимости проходить идентификационные процедуры „при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц“», — пишет ТАСС.

В первой редакции сотрудник силового ведомства мог не представляться только в случае обстоятельств, которые создают угрозу жизни или здоровью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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