В Екатеринбурге осуждены полицейские, изнасиловавшие проститутку

Преступление совершено в служебном автомобиле Фото: СУ СКР по Свердловской области

новость из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор трем полицейским — сотрудникам полка ППС УМВД по Екатеринбургу, которых обвиняли в изнасиловании проститутки в служебном УАЗике. Все трое признаны виновными.

«Вадим Мустафин приговорен к 6 годам и шести месяцам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по шесть лет колонии», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Ранее URA.RU писало, что полицейские Вячеслав Тропин, Андрей Бессарабов и Вадим Мустафин обвинялись в изнасиловании проститутки. По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли ее в гаражи на улице Чайковского.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области. Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.

Девушка написала заявление на полицейских спусят сутки после случившегося Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что после случившегося 17 полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: три непосредственных руководителя насильников уволены со службы, трое переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии. Кроме того, наказанию подверглись три человека из руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, в том числе один генерал. Сами насильники уволены из полиции по отрицательным мотивам.