В России в два раза больше выздоровевших, чем зараженных COVID

Медики продолжают работать над вакциной против COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6 422 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране заразилось 746 369 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, в РФ за сутки скончались 156 пациентов с коронавирусом, выздоровели 10 424 человек. Больше всего заражений за сутки в Москве (+628), на втором месте Санкт-Петербург (+264). На третьем месте Свердловская область (+263).

В регионах Урала, помимо Свердловской области, новые случае обнаружены в ХМАО (+251), в Челябинской (+132), в Курганской (+56) и Тюменской областях (+82). Новые зараженные есть и в ЯНАО (+202) и Пермском крае (+75).

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 13 323 530 зараженных коронавирусом. Скончались 578 628 человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.