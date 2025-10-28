Франция готовит к отправке на Украину до 2 тысяч военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Франции Эмманюэль Макрон, стремясь повторить военные успехи Наполеона, готовит к отправке на Украину до двух тысяч военнослужащих в составе контингента на основе Иностранного легиона. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«Макрон мечтает о „лаврах“ Наполеона, но историю он изучал позорно плохо», — заявили в Службе внешней разведки России. По данным СВР, французский лидер, «провалившись как политик», надеется войти в историю в качестве полководца. Легионеры уже размещены в приграничных районах Польши и проходят боевую подготовку. На случай утечки информации Париж планирует представить переброску войск как отправку инструкторов для ВСУ.