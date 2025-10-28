«Нельзя показывать детям»: в России призвали к запрету мультфильма «Маша и Медведь»

Общественник хочет запретить мультфильм «Маша и медведь» за несоответствие традиционным ценностям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России предложено ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» на телевизионных и онлайн-платформах из-за несоответствия традиционным семейным ценностям. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов. По мнению эксперта, содержание популярной анимационной ленты может негативно сказаться на взглядах детей на семью и воспитание.

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Начнем с того, что главная героиня живет одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка. <...> Во-вторых, Маша — капризная, меркантильная девочка, если не проблемная», — заявил Попов «Абзацу». Он также обратил внимание, что главный персонаж мультфильма, девочка Маша, растет без родителей, а это, по его мнению, противоречит основам российской семейной культуры.

По словам общественного деятеля, ряд эпизодов мультфильма можно расценивать как неправильный пример поведения для малышей, а отдельные сюжеты вызывают вопросы с точки зрения жестокости по отношению к животным. При этом эксперт подчеркнул, что пока не считает целесообразным вносить «Машу и Медведя» в список запрещенной продукции.

