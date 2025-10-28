«Нельзя показывать детям»: в России призвали к запрету мультфильма «Маша и Медведь»
Общественник хочет запретить мультфильм «Маша и медведь» за несоответствие традиционным ценностям
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В России предложено ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» на телевизионных и онлайн-платформах из-за несоответствия традиционным семейным ценностям. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов. По мнению эксперта, содержание популярной анимационной ленты может негативно сказаться на взглядах детей на семью и воспитание.
«Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Начнем с того, что главная героиня живет одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка. <...> Во-вторых, Маша — капризная, меркантильная девочка, если не проблемная», — заявил Попов «Абзацу». Он также обратил внимание, что главный персонаж мультфильма, девочка Маша, растет без родителей, а это, по его мнению, противоречит основам российской семейной культуры.
По словам общественного деятеля, ряд эпизодов мультфильма можно расценивать как неправильный пример поведения для малышей, а отдельные сюжеты вызывают вопросы с точки зрения жестокости по отношению к животным. При этом эксперт подчеркнул, что пока не считает целесообразным вносить «Машу и Медведя» в список запрещенной продукции.
В России мультфильм «Маша и Медведь» остается одним из наиболее популярных среди зрителей всех возрастов. Ранее в медиа уже поднималась тема соответствия детских мультфильмов нравственным стандартам: режиссер «Ну, погоди!» в негативной форме отреагировал на обвинения своей ленты в западной пропаганде, подчеркнув классический статус проекта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.