Лукашенко объяснил почему Орешник размещен в Беларуси

28 октября 2025 в 13:32
Александр Лукашенко пояснил мотивы размещения комплекса "Орешник" на территории Беларуси, отметив, что такое решение стало реакцией на обострение обстановки в регионе и актуальные вызовы безопасности. Он подчеркнул, что данная мера носит исключительно ответный характер, и призвал прекратить обсуждение темы "Орешника". Об этом сообщает агентство BELTA.

