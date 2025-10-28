Лукашенко объяснил почему Орешник размещен в Беларуси
28 октября 2025 в 13:32
Фото: © URA.RU
Александр Лукашенко пояснил мотивы размещения комплекса "Орешник" на территории Беларуси, отметив, что такое решение стало реакцией на обострение обстановки в регионе и актуальные вызовы безопасности. Он подчеркнул, что данная мера носит исключительно ответный характер, и призвал прекратить обсуждение темы "Орешника". Об этом сообщает агентство BELTA.
