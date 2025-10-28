Певшая в Петербурге песни иноагентов снова задержана
Ранее Логинова уже отбывала административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Санкт-Петербурге за организацию несогласованного массового мероприятия задержаны уличная певица Диана Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов. Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
«Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка — ред.), но в этом же районе», — передает РИА Новости слова собеседника. Однако официальных сведений от правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее Диану Логинову уже задерживали по той же статье. Тогда сотрудники полиции в ходе мониторинга интернете обнаружили видео, на котором певица исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания. Послушать исполнение собралось не менее 70 человек. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Логинову к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.
