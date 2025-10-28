Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся войти в историю как военный лидер, продолжает рассматривать возможность военного вмешательства на территории Украины. По информации СВР РФ, Макрон хочет отправить на Украину воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров. Согласно сведениям, на данный момент французские «легионеры» размещены в польских регионах, граничащих с Украиной. Там они проходят активную боевую подготовку и слаживание.