Макрон готовится к военному вмешательству на Украине
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся войти в историю как военный лидер, продолжает рассматривать возможность военного вмешательства на территории Украины. По информации СВР РФ, Макрон хочет отправить на Украину воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров. Согласно сведениям, на данный момент французские «легионеры» размещены в польских регионах, граничащих с Украиной. Там они проходят активную боевую подготовку и слаживание.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- попали в сюр!!28 октября 2025 13:38никак не вмешается, говорит говорит