Макрон готовится к военному вмешательству на Украине

28 октября 2025 в 13:19
Фото: © URA.RU

Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся войти в историю как военный лидер, продолжает рассматривать возможность военного вмешательства на территории Украины. По информации СВР РФ, Макрон хочет отправить на Украину воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров. Согласно сведениям, на данный момент французские «легионеры» размещены в польских регионах, граничащих с Украиной. Там они проходят активную боевую подготовку и слаживание.

