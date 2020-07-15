Курганские единороссы возьмут на выборы любимую фразу губернатора

Курганские единороссы запустят проект #ВМЕСТЕ45, но подробности о нем пока не раскрывают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Одним из слоганов предвыборной кампании для кандидатов в депутаты Курганской областной думы от «Единой России» станет фраза «Работаем на Курганскую область. Вместе». Об этом URA.RU рассказали собственные источники, близкие к политическим кругам региона.

«На выборах кандидатам от „Единой России“ предложат использовать фразу „Работаем на Курганскую область. Вместе“. Ту же самую, которую [губернатор Вадим] Шумков использовал год назад в своей предвыборной кампании», — рассказал один из инсайдеров.

По словам другого собеседника агентства, партия власти перед выборами запустит проект «Вместе 45». «Пока не совсем понятно, что это будет за проект, но ожидается, что единороссы будут афишировать поддержку губернатором, который официально участия в кампании не принимает, и членом партии не является», — сообщил он. Инсайдер обратил внимание, что на газетах «Единой России», вышедших в начале июля, на первой полосе также был размещен портрет Шумкова и хэштег #ВМЕСТЕ45.

Слоган Работаем на Курганскую область» Вадим Шумков активно использовал перед выборами губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев в разговоре с URA.RU не стал отрицать, что кандидаты будут пользоваться лозунгом «Работаем на Курганскую область. Вместе». «Мы, конечно, будем продолжать работу на нашу область», — заявил он, отметив, что это девиз регионального отделения. На выборах депутатов в Курганскую городскую думу в 2019 году «Единая Россия» использовала слоган «Работаем на Курган. Вместе».

Подробности о проекте «Вместе 45» Кафеев раскрывать не стал, заявив, что это пока преждевременно. Руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин также воздержался от комментариев на эту тему. Получить оперативные комментарии в пресс-службе губернатора URA.RU не удалось, направлен письменный запрос.

Фраза «Работаем на Курганскую область. Вместе» стала предвыборным слоганом Шумкова во время выборов губернатора. Этой фразой он заканчивал свои публикации в соцсетях. Фраза «Работаем на Курганскую область» также размещалась на его предвыборной агитации.