Экс-глава «Титановой долины» дал все показания и выпущен из СИЗО

Кызласов сидит за решеткой с 17 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В суде Ленинского района Екатеринбурга рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Судья не нашла причин дальше держать обвиняемого в СИЗО.

«Нет оснований полагать, что Кызласов скроется после освобождения. Следствие не сумело предоставить такие доказательства. Кызласов будет освобожден под залог 2,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в Ленинском суде.

Пока судья продлила содержание под стражей Кызласова до 31 июля — в этот срок должны быть внесены деньги, после чего произойдет освобождение из следственного изолятора.

Освобождение Кызласова из СИЗО говорит о том, что завершилась основаня стадия расследования уголовного дела. Кызласво уже дал все требуемые следствию показания, и больше нет необходимости, чтобы он был всегда под рукой.

Ранее URA.RU писало, что гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля. Задержание произошло при получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». Как сообщили в СКР по Свердловской области, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов выступил посредником. При аресте Шилиманов сразу признал свою вину, а его адвокат Ирина Воронова перешла от него к Кызласову. Вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Шилиманова будет решен сегодня.