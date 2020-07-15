14 июля 2020

Роспотребнадзор обязал свердловского губернатора носить маску

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгению Куйвашеву запретили ходить без маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский Роспотребнадзор направил письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с указанием на недопустимость нарушения масочного режима. Письмо направлено в ответ на жалобу правозащитника Дмитрия Калинина на то, что глава региона появляется на публике без маски.

Калинин направил жалобу на основании интернет-публикации, которую представители ведомства не смогли проверить — ссылка оказалась недействующей. Однако на письмо в Роспотребнадзоре отреагировали. «В адрес губернатора Свердловской области направлено письмо о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в части соблюдения масочного режима», — говорится документе, подписанном замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ильей Власовым.

В управлении информационного сопровождения департамента информполитики Свердловской области сообщили, что не знают о письме Роспотребнадзора. За комментариями предложили обращаться в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответа на запрос не последовало.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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