Роспотребнадзор обязал свердловского губернатора носить маску

Евгению Куйвашеву запретили ходить без маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский Роспотребнадзор направил письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с указанием на недопустимость нарушения масочного режима. Письмо направлено в ответ на жалобу правозащитника Дмитрия Калинина на то, что глава региона появляется на публике без маски.

Калинин направил жалобу на основании интернет-публикации, которую представители ведомства не смогли проверить — ссылка оказалась недействующей. Однако на письмо в Роспотребнадзоре отреагировали. «В адрес губернатора Свердловской области направлено письмо о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в части соблюдения масочного режима», — говорится документе, подписанном замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ильей Власовым.

В управлении информационного сопровождения департамента информполитики Свердловской области сообщили, что не знают о письме Роспотребнадзора. За комментариями предложили обращаться в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответа на запрос не последовало.