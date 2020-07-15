Суд решил вопрос подельника главы «Титановой долины»

Шилиманов проходит сразу по двум уголовным делам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В суде Ленинского района Екатеринбурга рассмотрен вопрос продления меры пресечения для бывшего друга и компаньона барда Александра Новикова, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Нынешнее заключение под стражу связано с делом главы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановой долины» Артемия Кызласова.

«Судья решила выпустить Шилиманова под залог 1,5 млн рублей. Залог должен быть внесен до 27 июля», — сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского суда.

Ранее URA.RU писало, что гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля при получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». Как сообщили в свердловском Следственном комитете, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов выступил посредником.

При аресте Шилиманов сразу признал свою вину, а его адвокат Ирина Воронова перешла от него к Кызласову. Как сообщило URA.RU, ранее в суде приняли решение освободить Кызласова под залог в 2,5 млн рублей.

Шилиманов кроме того находится под судом о краже 54 млн рублей у дольщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс» (совместный проект с бардом Александром Новиковым). Этот момент, а также то, что он имеет гражданство Израиля и может сбежать от двух уголовных дел, послужило аргументом для суда в пользу ареста. Приговор по делу «Бухты Квинс» должен был быть оглашен Шилиманову еще в июне. Но из-за эпидемии коронавируса возникла задержка.