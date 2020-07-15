Пенсионерам, задолжавшим по кредиту, дадут отсрочку

Рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Совете Федерации одобрили закон, который дает право на отсрочку платежей по задолженностям пенсионерам с просроченными кредитами. При долгах по кредитам до миллиона рублей, пенсионеры смогут получить отсрочку до двух лет.

«Рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ», — пишет ТАСС. Пенсионеры могут получить отсрочку на основании заявления, без обращения в суд. Также приставы до конца 2020 года не смогут осматривать, арестовывать и изымать транспорт таких должников, если он не принадлежит инстанции.

Кроме того, на отсрочку может рассчитывать бизнес, который признан пострадавшим от пандемии коронавируса. Согласно документу, индивидуальные предприниматели при долгах по кредитам до 15 млн рублей смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой на срок до года и не позднее, чем до августа 2021 года.

В марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин озвучил меры поддержки бизнеса на фоне эпидемии. Одной из мер стала отсрочка по уже взятым кредитам малыми и средними предприятиями, напоминает «Царьград». ЦБ РФ заявил о возможности подать заявку на получение кредитных каникул на интерне-портале «Госуслуги», передает «Национальная служба новостей».

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