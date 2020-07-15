В охваченном COVID городе ЯНАО резко увеличилось число заболевших

Новый Уренгой снова показал самый высокий рост заболеваемости в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Новом Уренгое (ЯНАО) было выявлено сразу 100 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Это почти это почти вдвое превышает суточные значения в предыдущие дни.

«Новый Уренгой — 100 (за весь период — 2908, выздоровели — 614)», — говорится в сводке оперативного штаба. При этом в других городах, которые ранее также показывали высокий прирост больных значения заметно снизились — в Губкинском 21 новый случай, в Муравленко — 5.

Накануне в газовой столице было зарегистрировано 44 новых случая коронавируса, днем раньше — 54. Это позволило властям заявить о тенденции к снижению ежедневного прироста заболевших, чему «способствовал целый комплекс мер, которые реализует в городе региональный оперативный штаб и местная администрация».

Всего в ЯНАО 15 июля подтверждено 202 новых случая коронавируса. За сутки выздоровело 259 человек. В больницах остаются 1011 пациентов, из которых 19 пациентов — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.