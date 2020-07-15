14 июля 2020

Закрытие больницы в крупном курганском селе возмутило жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, больничный коридор, больница
Жителям села Введенское придется ездить за медицинской помощью в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей села Введенское в Кетовском районе Курганской области возмутило закрытие местной больницы, рассказал URA.RU экс-депутат Курганской городской думы Иван Камшилов, который сам проживает в этом населенном пункте. По его словам, без доступной медицинской помощи остались несколько тысяч человек.

«Больницу вчера закрыли. Предлагают ездить в Кетово, но туда даже не ходит прямой автобус», — заявил Камшилов, к которому уже обратились с этой проблемой несколько человек. По его данным, Введенская участковая больница (структурное подразделение Кетовской ЦРБ) обслуживает шесть населенных пунктов, где проживает 15 тысяч жителей, в том числе три тысячи детей. Это одно из крупнейших сел в регионе.

По данным Камшилова, закрытую больницу переоборудуют в госпиталь для больных коронавирусом. Этот факт также возмутил местных жителей, которые боятся, что в село повезут больных коронавирусом. Камшилов считает, что в сельсовете есть более подходящие медучреждения, которые можно переоборудовать в госпиталь для больных COVID-19: психоневрологический интернат в Логовушке или законсервированный противотуберкулезный диспансер в Чернавском.

Закрытие Введенской больницы обсуждают и в соцсетях. «Обеспечат 40 коек для больных [COVID-19], а жителей села оставят без медицинского обслуживания», — отмечается в публикации в группе «Введенское Online» во «ВКонтакте». Этот факт возмутил подписчиков. «В Введенке очень много детей и пожилых, и я считаю, что нам не нужна здесь ни какая инфекционная больница. Нам нужнее здесь поликлиника», — заявила пользователь Оксана Старцева. «Сейчас из-за 40 коек, которые совсем не исправят ситуацию, оставят население в такой сложной ситуации», — написала Ольга Шустова.

Один из жителей села на условиях анонимности рассказал URA.RU, что закрытие больницы стало самой обсуждаемой темой в Введенском. «Многие возмущаются, говорят, что готовы протестовать», — заявил он. Заведующий Введенской больницей Анатолий Никитин предложил URA.RU обращаться за комментариями к главврачу Кетовской ЦРБ Андрею Легрову, но связаться с ним не удалось. В приемной главврача заявили, что он занят. В пресс-службе главы региона пообещали предоставить комментарии в ответ на письменный запрос (направлен редакцией). Еще один запрос направлен в департамент здравоохранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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