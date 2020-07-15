В Курганской области тарифе могли быть завышены расчеты за вывоз мусора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В правительстве Курганской области отказались менять тариф на вывоз мусора, несмотря на требование ФАС РФ пересчитать затраты регоператора «Чистый город». Это следует из ответа зауральских властей на запрос редакции URA.RU.

В областном департаменте госрегулирования цен и тарифов заявили, что не обладают полномочиями пересматривать платежи жителей за твердые коммунальные отходы. «Тарифы на вывоз и утилизацию ТКО не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглашению сторон», — отмечается в ответе чиновников.

Источник в отрасли считает, что в правительстве Курганской области «жонглируют понятиями». «Просто возка — не регулируется. Но если говорить о транспортировании в составе услуги регионального оператора, которая включается в единый тариф, то это регулируется именно властями», — добавляет собеседник агентства.

ФАС РФ нашла нарушения в расчетах тарифа на вывоз мусора в Зауралье. Стоимость перевозки отходов должна была быть сформирована на основании методических указаний с учетом экономически обоснованных расходов, а правительство должно было провести тщательный анализ этих расходов. Ведомство предписало чиновникам пересчитать затраты регоператора и установить новые тарифы к 1 июля.

В «Чистом городе» на вопросы корреспондента агентства не ответили. В ФАС РФ сказали, что ответ из правительства Курганской области о пересмотре тарифов пока не поступал.

По мнению второго секретаря обкома КПРФ области Якова Сидорова, плата за вывоз мусора в регионе завышена. Коммунист напомнил, что предыдущий регоператор («Рифей», соглашение с ним было расторгнуто — ред.) включал в тариф инвестиционную составляющую, а у «Чистого города» по факту осталась только возка мусора, при этом цена на услугу сильно выросла. «Раньше у меня из частного сектора вывозили мусор за 100 рублей. А сейчас за 400. Хотя ничего не изменилось. И на последнем совещании представители „Чистого города“ заявили, что им нужны инвестиции. Так даже из „Единой России“ депутаты начали задавать вопросы: „а почему такой тариф“, „а как вы размещаете контейнерные площадки“, „а почему у вас мусоровозы-иномарки, а не отечественные“», — добавил Сидоров.

Ранее URA.RU сообщало, что мусорная реформа в Зауралье началась с опозданием на год, она сопровождается большим количеством скандалов. Например, по сообщениям СМИ, фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО. Арбитражный суд также усмотрел нарушения в проведении конкурсов по определению возчиков мусора. Напомним, все лоты ушли компании «Экосистема», которая считается аффилированной с регоператором. Добавим, жители Зауралья платят за перевозку мусора порядка 750 млн рублей ежегодно.