Житель ХМАО избил мангалом полицейского

Силовик помешал пьяной компании отдыхать Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который избил полицейского мангалом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего мужчины, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался подчиняться законному требованию полицейского и нанес тому не менее одного удара мангалом по голове», — добавили в следственном комитете.

Как объяснили журналисту URA.RU в следственном управлении СК, полицейские приехали в один из дворов Ханты-Мансийска для того, чтобы утихомирить шумную компанию, которая после десяти вечера распивала алкоголь и жарила мясо на углях. Один из мужчин, будучи пьяным, упал, а полицейский наклонился к нему, чтобы поднять, а в ответ получил удар мангалом по голове. Теперь мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы до пяти лет. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»), расследование продолжается.

Ранее URA.RU писало о женщине, угрожавшая насилием в отношении полицейских, которые приехали к ней после жалоб соседей на громкий семейный скандал. Судя по кадрам видеозаписи, женщина угрожала силовикам ножами.