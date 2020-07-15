На «Царские дни » в его монастыре соберется на менее тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Опальный схиигумен Сергий, организующий в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов» альтернативный крестный ход в честь «Царских дней», ждет адептов. В шествии в ночь на 17 июля примет участие не менее тысячи человек — об этом URA.RU сообщили в монастыре. Из известных уральцев ожидают хоккеиста Павла Дацюка (чье олимпийское золото хранится в обители) и участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова.

По прогнозу пиарщика монастыря Всеволода Могучева, кроме известных VIP, возможно, «приедет кто-то из Москвы». «Будут все наши — те, кто обычно посещают монастырь», — уточнил собеседник. Крестному ходу будут предшествовать два богослужения — Всенощное бдение (начало в 17 часов) и Божественная литургия Святым Царственным Страстотерпцам. Само шествие стартует в 2 часа 30 минут. Рассказать о его маршруте Могучев не смог, отметив лишь, что начало крестного хода, вероятнее всего, будет от центральной площади монастыря.

Для паломников, которые захотят попасть на «Царские дни» в «Спорительницу хлебов», будет организован трансфер — автобусы в монастырь будут ждать возле дома по улице Крауля, 4 в Екатеринбурге. Сообщить, сколько будет автобусов и какое транспортное предприятие их предоставляет, Могучев затруднился. «Многие паломник вообще приедут на своих автобусах, как, например, челябинцы», — сказал он.

Также, по словам представителя обители, мероприятие будут охранять сотрудники полиции. «Они и министерство общественной безопасности в последние дни от нас не вылазят!» — заметил он. URA.RU обратилось в МОБ Свердловской области за комментарием о том, является ли крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря массовым мероприятием и подавалось ли уведомление о его проведении (запрос направлен).

Представитель ГУ МВД по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержался и порекомендовал обратиться в епархию. При этом, как стало известно URA.RU от источников в полиции, сотрудники МВД действительно будут задействованы в охране порядка на территории монастыря, а вот охранять крестный ход — нет, поскольку, в отличие от официального шествия, организуемого епархией, он будет проходить не улицам, а вокруг монастыря, то есть — в лесу.

Редакция попросила представителя Екатеринбургской епархии прокомментировать проведение в монастыре «Спорительница хлебов» и альтернативного крестного хода — ответ пока не поступил.