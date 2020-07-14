Генпрокуратура потребовала удалить ролик отца Сергия про Путина

Владелец youtube-канал решил выполнить предписание Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить проповедь опального схиигумена Сергия (Романова), в которой он называет руководителей страны изменниками Родины и требует, чтобы они предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим». О требовании надзорных органов сообщил представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев.

«Генпрокуратура и Роскомнадзор очередной раз требуют удалить проповедь схиигумена Сергия (Романова) с моего youtube-канала, — рассказал Могучев. — Как законопослушный гражданин я сделаю это в течение суток». Какие конкретно высказывания органы сочли несоответствующими действительности, он не сообщил.

Это уже не первое видео, удаления которого с канала потребовала Генпрокуратура — ранее такое же требование было выставлено по поводу ролика, записанного отцом Сергием после инцидента со съемочной группой Собчак в монастыре. Тогда информацией, нарушающей закон, назвали высказывания монаха, что Россией правят хасиды (ортодоксальное течение в иудаизме), призыв не ходить на голосование по Конституции и прогноз об установлении в РФ рабовладельчества.

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

После этого административный суд приговорил его к штрафу в 90 тысяч рублей за отрицание COVID, 20 июля его ждет еще один административный суд — по статье об экстремизме, а полиция проводит проверку по заявлению на отца Сергия об оскорблении президента. На днях он потребовал от президента России передать ему власть в стране — после этого история вокруг схиигумена и его монастыря перешла в политическую плоскость: по данным URA.RU, ее взяли на контроль в администрации президента РФ. Власть рассматривает разные варианты действий, один из сценариев — позволить отцу Сергию и дальше выступать в амплуа блогера-фрика.