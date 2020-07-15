Сергею Фургалу нашли замкну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края может быть назначен уже сегодня. По данным инсайдеров URA.RU, регион возглавит не представитель местных элит и не силовик, как ожидали многие.

«Сегодняшнее назначение будет неожиданностью, это не силовик и не человек из Хабаровска», — сообщил собеседник агентства. Политологи сходятся во мнении, что задача, которую предстоит решить новому главе региона — одна из самых сложных. Именно поэтому, по мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, на должность вряд ли претендовали «паркетные карьеристы». Однако он отметил, что если новому губернатору удастся поладить с хабаровчанами, в будущем его ждет карьерный взлет: «Он будет чемпионом!». «Кандидат должен быть кризис-менеджер, человек рисковый и способный к нестандартным решениям», — подчеркнул он.

Новый глава региона будет принят местным бизнесом и жителями, если сможет четко обозначить свои позиции, считает политолог из Хабаровска Илдус Ярулин. Он отметил, что новый глава региона не должен переусердствовать в наведении порядка в регионе. «Не выкорчевывать неугодных, а засучив рукава вместе со всеми заняться работой», — подчеркнул он. С этим согласен Мартынов: «Речь идет о наших гражданах, которым нужно помочь выйти из этой сложной ситуации. Здесь не надо искать виноватых».

Политологи уверены, что глава Хабаровского края должен избегать громкой риторики. «Люди устали от политиканства, от низкопоклонства перед Москвой, когда рисуют красивые картинки, а за этим ничего нет», — отметил Ярулин. Врио главы региона должен уважительно относиться к выбору местных жителей, уверена глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. Она отметила, что подобный запрос выражен у всех жителей края. Также, по ее мнению, новый руководитель должен выстроить отношения с местной и региональной властью. «Некорректно обвинять во всем федеральную власть, со стороны региональной власти тоже было много недоработок. Важно отработать сервисные функции государства всех уровней, чтобы до людей доходило положенное. Нужно разобраться в ситуации и сделать ее максимально понятной и комфортной для граждан», — подчеркнула Кислицына.

Илдус Ярулин отметил, что обстановка в регионе стабилизировалась, массовых демонстраций нет. «Это уже не протест, это уже хайп», — охарактеризовал он. В то же время он не исключил, что протесты могут возобновиться, если новым главой будут допущены критические ошибки.

Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября. В минувшие выходные в Хабаровске прошли несогласованные акции в поддержку губернатора.

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