Голунов потребовал от задержавших его полицейских 5 млн рублей

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Выход Ивана Голунова из здания Следственного Управления ГУ МВД. Москва, голунов иван
Отмечается, что в случае удовлетворения иска журналист потратит 5 млн на благотворительность Фото: Софья Сандурская © URA.RU
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Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн на полицейских, которые задерживали его по подозрению в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает «Медуза».

«Голунов требует, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, который получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков», — сообщают в издании. Отмечается, что в случае удовлетворения иска журналист потратит 5 млн на благотворительность.

Ранее Иван Голунов рассказал, что в его жизни после завершения уголовного преследования появилось много ограничений. Журналист был задержан в центре Москвы 6 июня 2019 года. Как утверждало следствие, в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении. URA.RU сообщало, что прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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