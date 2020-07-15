Голунов потребовал от задержавших его полицейских 5 млн рублей

Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн на полицейских, которые задерживали его по подозрению в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает «Медуза».
«Голунов требует, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, который получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков», — сообщают в издании. Отмечается, что в случае удовлетворения иска журналист потратит 5 млн на благотворительность.
Ранее Иван Голунов рассказал, что в его жизни после завершения уголовного преследования появилось много ограничений. Журналист был задержан в центре Москвы 6 июня 2019 года. Как утверждало следствие, в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении. URA.RU сообщало, что прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование.
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