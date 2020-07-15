Курганские власти ввели новые послабления для бизнеса из-за COVID

Малый и средний бизнес в Курганской области получит отсрочку по оплате аренды госимущества, принадлежащего региональным властям. Такая мера вызвана ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 и введенным в результате режимом повышенной готовности. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года», — говорится в документе. Воспользоваться ей могут субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг, которые заключили договор аренды госимущества с региональными властями до 1 апреля. Исключение сделано лишь для арендаторов земельных участков — на них отсрочка не распространяется.
Аренду госимущества бизнесменам придется оплатить, но уже с 2021 года. Деньги должны вноситься поэтапно равными платежами, не превышающими половины месячного платежа по договору аренды. Окончательно рассчитаться необходимо до 1 января 2023 года. Штрафы и проценты при этом начислять не будут. Чтобы воспользоваться отсрочкой, арендаторам необходимо заключить допсоглашения к договорам аренды — уведомления об этом они должны получить в ближайшее время.
В Курганской области с 16 марта был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. С 1 апреля власти региона ввели режим самоизоляции. Многие организации прекратили свою работу. В начале июня в регионе стали постепенно отменять введенные ограничения, однако ряд организаций не могут приступить к полноценной работе до сих пор.
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