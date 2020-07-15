Команда главы Пермского края поделила регион перед выборами

Членов команды пермского врио губернатора Дмитрия Махонина закрепляют за конкретными муниципалитетами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Предвыборная команда врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина стала закреплять за конкретными муниципалитетами ответственных политтехнологов. Об этом URA.RU рассказало сразу несколько источников в краевых органах власти. Ожидается, что в предвыборный штаб войдут пять пермских политтехнологов.

«Сейчас речь идет про Людмилу Ознобишину, Виктора Соколова, Юрия Исаева и Сергея Иванова. Предположительно, Ознобишина займется северо-востоком (Чусовой, Губаха), Исаев — севером (Коми-округ и Березники), Соколов — юго-востоком (Краснокамск, Верещагино), а Иванову достанутся южные территории (Чернушка, Чайковский)», — рассказал URA.RU инсайдер.

Другой собеседник агентства сообщил URA.RU, что фамилии окончательно не утверждены и команда находится в процессе формирования. Также до конца не распределены территории. При этом он добавил, что в команду также может войти политолог Олег Борисенко.

В беседе с корреспондентом URA.RU Борисенко сообщил, что если такое предложение ему поступит, то он его непременно рассмотрит. Ознобишина от комментариев отказалась. Связаться с Соколовым и Ивановым не удалось — их телефоны были отключены, а Исаев не ответил на звонок агентства. В пресс-службе главы региона от комментариев воздержались.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Сейчас на пост главы региона претендует восемь кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», самовыдвиженец Павел Панков, Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.