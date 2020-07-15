Бывший замначальника регионального УВД Дмитрий Габов был признан виновным в коррупции Фото: CC BY 2.0, DPP Law (http://www.dpp-law.com/), UK law stock photo

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Бывшего замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова признали виновным в получении взятки. Об этом URA.RU рассказал адвокат экс-силовика Максим Еремеев. По его словам, суд приговорил Габова к штрафу 500 тысяч рублей.

«Прокуратура запрашивала для моего подзащитного два года колонии с лишением звания, наград и права занимать определенные должности. Но суд назначил ему 500 тысяч рублей штрафа. Из-за того, что он девять месяцев находился под стражей, штраф в доход государства уменьшили до 250 тысяч рублей», — пояснил агентству адвокат осужденного.

Ранее агентство писало о том, что генеральный директор ООО «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко обратился за помощью к Юрию Алтынову (на тот момент — начальник УМВД по Тюменской области). Предприниматель пожаловался Алтынову на то, что несколько бизнесменов задолжали ему большую сумму денег. По неофициальным данным, бывший высокопоставленный силовик направил его к Габову. Тот якобы провел беседу с должниками, за что Гузенко передал ему в качестве благодарности Iphone 8. Алтынову, в свою очередь, «были подарены» iPhone X, часы и сумка Montblanc на общую сумму более 400 тысяч рублей. 22 ноября 2019 года бывший глава тюменской полиции был заключен под домашний арест.