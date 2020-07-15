Житель Перми месяц голодает из-за травли сына в школе

Отказавшийся от еды пермяк рассказал, что стал чувствовать себя хуже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми Сергей Медведев, месяц назад устроивший голодовку из-за поборов в лицее №9 и травли своего сына, записал видео. Мужчина рассказал, что его проблема до сих пор не решена, а сам он за это время стал чувствовать себя хуже и потерял в весе 15 килограмм.

«Недавно встал, пошел, и очнулся уже на полу — не помню, как упал. Обморок это был или потеря сознания — не знаю. Тем не менее, я продолжаю худеть. Дней 15, думаю, буду в нормальном состоянии, как дальше пойдет — не знаю», — признался Медведев.

Так же он заявил, что к нему приходили сотрудники полиции, «постояли на пороге и задавали дурацкие вопросы». До этого с Медведевым встречались сотрудники районной прокуратуры, которые обещали провести проверку по изложенным фактам.

Директор лицея №9, депутат городской думы Перми Ирина Горбунова от общения по телефону отказалась, попросив направить вопросы письменно. URA.RU также направило запрос в пресс-службу администрации Перми.

Ранее Медведев устраивал пикет у стен Кремля, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. По его словам, за отказ сдавать деньги на учебники, учителя и ученики устроили его сыну травлю. Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева подтвердила факт поборов в школе, уточнив, что нарушения не подтвердились только в 3 «д» классе, где учится сын Медведева.