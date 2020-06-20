Мальчика обижают из-за отказа родителей сдавать деньги на учебники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Перми Сергей Медведев устроил голодовку. Он пытается привлечь внимание правоохранительных органов к поборам в лицее №9 и травле его сына. Об этом рассказал сам мужчина.

«Документально зафиксировано, что в заведении травят моего ребенка. Бывало так, что он приходил из школы, когда у него было четыре урока, а он получил шесть двоек. Уроков было четыре, а двоек ему поставили шесть!», — цитирует Медведева «Росбалт».

Он добавил, что его цель — не увольнение кого-либо из работников лицея, отец требует, чтобы было принято законное решение. Житель Перми уверен: преследование сына происходят именно из-за его нежелания «раскошеливаться на благо лицея». Медведев голодает уже восьмые сутки. Спустя неделю акции с ним встретились сотрудники районной прокуратуры. Они пообещали провести проверку по изложенным фактам.

Ранее Медведев заявил о том, что в третьем классе лицея №9, где учится его сын, с родителей собирают деньги на учебники. После того, как мужчина отказался сдавать деньги, учителя и ученики устроили его сыну травлю. Тогда родитель вышел на пикет у стен Кремля, чтобы донести информацию о происходящем в пермском лицее до общественности. После этого скандала начальник департамента образования Перми Людмила Серикова приняла решение временно отстранить директора школы — депутата городской думы Ирину Горбунову — от работы. Однако позже замглавы Перми Людмила Гаджиева заявила, что факт сбора с родителей денег на учебники подтвердился, но Горбунова тогда не была директором лицея и поэтому вернется на свое место.

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