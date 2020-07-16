В суд по делу челябинского депутата вызвали ключевых свидетелей

Константин Толкачев предположил, что процесс затянется очень надолго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В суд по уголовному делу депутата заксобрания Челябинской области Константина Толкачева 16 июля вызвали ключевых свидетелей. Об этом URA.RU сообщил источник в Копейском городском суде.

«Сегодня суд должен заслушать представителей налоговой инспекции по Копейскому муниципальному району. Их позиция является ключевой в споре между Толкачевым и силовиками, которые обвиняют его в мошенничестве и уклонении от налогов», — пояснил собеседник URA.RU.

Сам Толкачев подтвердил агентству, что не считает себя виновным. «Обвинительное заключение зачитали, кого приглашать — дело суда. Предполагаю, что этот процесс может затянуться года на два», — заявил Толкачев в разговоре с URA.RU.

Следствие инкриминирует депутату мошенничество и уклонение от налогов. Сам Толкачев заявил URA.RU, что дело сфабриковано, и он стал жертвой бизнес-конфликта. До рассмотрения жалобы на итоги налоговой проверки в арбитраже, он перечислил в бюджет более 16 млн рублей — если суд признает его правоту, единоросс получит эти деньги обратно.

Накануне Толкачев в последний момент успел сдать в избирком подписи для участия в выборах в региональный парламент как самовыдвиженец. В конфликтном Калининском округе №12 одновременно с кандидатом от «ЕР» по итогам праймериз — депутатом гордумы Челябинска Владимиром Бодровым.