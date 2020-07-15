На Пушкинской площади в Москве и на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге протестуют против принятых по итогам всероссийского голосования поправок в Конституцию России. Участники акций собирают подписи под требованием отменить результаты плебисцита.
В Москве проходит сбор подписей против внесения поправок в Конституции, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сайт
За происходящим в обоих городах наблюдают полицейские. Пока никто не задержан.
Поправки в Конституцию РФ были приняты 4 июля по итогам Всероссийского голосования. Плебисцит состоялся с 25 июня по 1 июля. Изменения в основной закон страны поддержали почти 78% россиян.
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