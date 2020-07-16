15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 16 июля. Трассу отремонтируют за три миллиарда, бывшего антикоррупционера осудили за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют за три миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют, в области начнется эксперимент до дистанционному обучению, в Тюмени открыли противоковидный госпиталь, бывшего силовика осудили за взятки. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

На ремонт дороги Тюмень-Ханты-Мансийск потратят более трех миллиардов рублей

  • Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило аукцион на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Цена контракта — 3 млрд 339,5 млн рублей, которые потратят из федерального бюджета.

В области проведут эксперимент по дистанционному обучению

Больных COVID в легкой форме поместят в специальный госпиталь

Высокопоставленного силовика осудили за взятки

  • Бывшего замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова признали виновным в получении взятки. Суд приговорил его к штрафу 500 тысяч рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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