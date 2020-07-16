Дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют за три миллиарда рублей
Дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют, в области начнется эксперимент до дистанционному обучению, в Тюмени открыли противоковидный госпиталь, бывшего силовика осудили за взятки. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:
На ремонт дороги Тюмень-Ханты-Мансийск потратят более трех миллиардов рублей
- Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило аукцион на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Цена контракта — 3 млрд 339,5 млн рублей, которые потратят из федерального бюджета.
В области проведут эксперимент по дистанционному обучению
- В школах Тюменской области с 1 сентября начинается эксперимент по расширенному использованию цифровых технологий в образовательных учреждениях. Регион стал одним из 14 субъектов РФ, где вводятся технологии по дистанционному обучению. На этот эксперимент область получила 84,7 млн рублей.
Больных COVID в легкой форме поместят в специальный госпиталь
- Региональные власти приняли решение переоборудовать обсерватор «Градостроитель» в госпиталь для больных коронавирусом в легкой форме. Это было сделано из-за того, что заболевшие не соблюдали режим самоизоляции, когда находились дома.
Высокопоставленного силовика осудили за взятки
- Бывшего замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова признали виновным в получении взятки. Суд приговорил его к штрафу 500 тысяч рублей.
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