С помощью дистанционного обучения школьники во время болезни смогут попасть на урок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Тюменской области и ЯНАО с 1 сентября начинается эксперимент по расширенному использованию цифровых технологий в школах и учреждениях образования. Информация об этом приводится на сайте министерства просвещения РФ. На обеспечение проекта из бюджета Тюменской области выделено 84,7 млн рублей, Ямала — 167 млн рублей.

«В эксперименте принимают участие 14 регионов Российской федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Согласно опубликованной ведомством информации, в школах ЯНАО и Тюменской области появится возможность использовать в обучении технологии с быстрым доступом в интернет. Кроме того, ученики, отсутствующие по болезни, смогут подключаться из дома к урокам.

В министерстве подчеркивают, что перехода на общее дистанционное обучение не будет. Это же подтверждали и в тюменском правительстве. «Тюменская область не вынашивает планы по переходу на дистанционное обучение» — подчеркнул во время брифинга замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, Тюменская область потратит на обеспечение школ необходимой для дистанционного обучения техникой 84,7 млн рублей. Контракт на предоставление 30 комплектов аппаратуры получила московская компания «Софтлайн Проекты», входящая в Softline Group. Холдинг входит в 200 крупнейших компаний по версии Forbes и принадлежит российскому предпринимателю Игорю Боровикову.

Ямальский контракт на 167 млн рублей получила еще одна московская компания «Просвещение —Регион». Это дочерняя компания крупнейшего в России издательства учебной литературы «Просвещение», владение основным пакетом которого приписывают миллиардеру Аркадию Роттенбергу. В рамках контракта в ямальские школы поступят 151 сенсорное устройство ввода, 74 многофункциональных устройств, 2866 ноутбуков.

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