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Как ранее сообщало URA.RU, в Тюменской области за последние сутки было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Ежедневно такая высокая заболеваемость фиксируется в регионе с середины июня.

Кроме «Градостроителя», в регионе появился еще один моногоспиталь по коронавирусу — его открыли в Упоровском районе. Туда будут направлять пациентов из Упоровского и Заводоуковского районов, а также из Ялуторовска. А стационар областной больницы № 19 в поселке Боровский перепрофелирован под пациентов с выявленной пневмонией.

«Некоторые пациенты с легкой формой COVID-19, находящиеся на домашнем лечении, не соблюдают режим самоизоляции. Их могут направить в инфекционный моногоспиталь, созданный на базе реабилитационного центра «Градостроитель» для продолжения лечения в стационаре, — сообщила чиновница. Как отмечают инсайдеры агентства, часть пациентов, болеющих бессимптомно, не верят в существование болезни и даже заявляют об этом приходящим к ним врачам. «Учитывая, что таких пациентов немало и они не видят смысла соблюдать режим самоизоляции, а многие тюменцы игнорируют маски, вирус попадает на благодатную почву. Не удивительно, что власти больше не доверяют «легким» пациентам», — делится наблюдением источник агентства в медицинских кругах.

Тюменские власти на фоне увеличения больных коронавирусом переоборудовали обсерватор «Градостроитель» под моногоспиталь. Туда будут направлять часть пациентов, переносящих болезнь в легкой форме. Ранее все они лечились дома, однако некоторые были замечены в нарушении режима самоизоляции. Об этом во время брифинга сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Нарушителей режима самоизоляции с положительным диагнозом будут госпитализировать в бывший обсерватор Фото: Илья Московец © URA.RU

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