15 июля 2020

Российские учителя назвали признаки плохого педагога

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный урок посвященный Сталинградской битве. Челябинск, урок в школе, сбор посылки на фронт, кибиткина галина
20% учителей считают, что, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют учителя как плохого педагога. Такое мнение высказали 20% российских учителей в опросе, который провела онлайн-школа Skysmart.

«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT. 16% опрошенных учителей считают, что плохой специалист — это ленивый человек, который не хочет развиваться. Еще 14% уверены, что некомпетентность и незнание предмета также является признаком плохого учителя.

В то же время четверть российских педагогов считают, что компетентность и знание своего предмета характеризуют хорошего специалиста. 17% респондентов считают важным качеством хорошего педагога любовь и уважение к детям. 10% опрошенных уверены, что главным признаком хорошего учителя является педагогический талант.

Ранее сообщалось, что проект цифровой образовательной среды в России планируют запустить с осени. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, единая цифровая среда даст новые возможности всем сторонам образовательного процесса — детям и учителям, передает «Общественное телевидение России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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