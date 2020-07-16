Российские учителя назвали признаки плохого педагога

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Ранее сообщалось, что проект цифровой образовательной среды в России планируют запустить с осени. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, единая цифровая среда даст новые возможности всем сторонам образовательного процесса — детям и учителям, передает « Общественное телевидение России ».

В то же время четверть российских педагогов считают, что компетентность и знание своего предмета характеризуют хорошего специалиста. 17% респондентов считают важным качеством хорошего педагога любовь и уважение к детям. 10% опрошенных уверены, что главным признаком хорошего учителя является педагогический талант.

«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT . 16% опрошенных учителей считают, что плохой специалист — это ленивый человек, который не хочет развиваться. Еще 14% уверены, что некомпетентность и незнание предмета также является признаком плохого учителя.

Безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют учителя как плохого педагога. Такое мнение высказали 20% российских учителей в опросе, который провела онлайн-школа Skysmart.

20% учителей считают, что, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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