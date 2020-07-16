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29 июня доллар США на Московской бирже превысил 70 рублей и с тех пор он не опускался ниже этой отметки, передает « Национальная служба новостей ». Эксперты посоветовали россиянам хранить деньги в рублях, долларах и евро в равных пропорциях, пишет « Утро.ру ».

По мнению других специалистов, против рубля играет ускоренное восстановление экономической активности и открытие границ. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай прогнозирует, что рубль может ослабнуть до 75 за доллар. К тому же быстрое восстановление экономики в последние два месяца создает риски коррекции в конце лета — начале осени, что может сказаться на курсе рубля не в лучшую сторону, подчеркнула экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

По мнению аналитиков Альфа-банка, в третьем квартале доллар будет стоить 65 рублей за единицу. «Они аргументируют это не таким резким сокращением импорта по итогам второго квартала, как ожидалось из-за пандемии», — пишет РБК. Также на укрепление рубля может повлиять уменьшение дивидендных выплат в третьем квартале, что снизит риски давления на рубль. Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что укрепление рубля будет возможным при нейтрализации вирусных угроз и уверенном восстановлении мировой экономики.

Курс российской валюты в третьем квартале сохранится на уровне 71 рубля за доллар, считают аналитики. Но эксперты видят как возможность укрепления рубля, так и ослабления.

Ряд факторов выступает как в пользу укрепления, так и в пользу ослабления рубля к доллару в третьем квартале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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