15 июля 2020

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, доллар, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля
Ряд факторов выступает как в пользу укрепления, так и в пользу ослабления рубля к доллару в третьем квартале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Курс российской валюты в третьем квартале сохранится на уровне 71 рубля за доллар, считают аналитики. Но эксперты видят как возможность укрепления рубля, так и ослабления.

По мнению аналитиков Альфа-банка, в третьем квартале доллар будет стоить 65 рублей за единицу. «Они аргументируют это не таким резким сокращением импорта по итогам второго квартала, как ожидалось из-за пандемии», — пишет РБК. Также на укрепление рубля может повлиять уменьшение дивидендных выплат в третьем квартале, что снизит риски давления на рубль. Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что укрепление рубля будет возможным при нейтрализации вирусных угроз и уверенном восстановлении мировой экономики.

По мнению других специалистов, против рубля играет ускоренное восстановление экономической активности и открытие границ. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай прогнозирует, что рубль может ослабнуть до 75 за доллар. К тому же быстрое восстановление экономики в последние два месяца создает риски коррекции в конце лета — начале осени, что может сказаться на курсе рубля не в лучшую сторону, подчеркнула экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

29 июня доллар США на Московской бирже превысил 70 рублей и с тех пор он не опускался ниже этой отметки, передает «Национальная служба новостей». Эксперты посоветовали россиянам хранить деньги в рублях, долларах и евро в равных пропорциях, пишет «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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