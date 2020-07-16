После тяжелой формы COVID-19 остаются опасные антитела

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее сообщалось, что ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН Новосибирска смогли получить антитела, нейтрализующие коронавирус. Российским исследователям удалось достигнуть этого впервые, передает RT .

Подавить эти воспалительные реакции удалось с помощью вещества R406. Оно входит в препарат для лечения иммунногенной тромбоцитопении. С его помощью удалось заблокировать работу ферментов имунных клеток, отвечающих за выработку провоспалительных сигнальных молекул.

Это объясняет, почему при работе адаптивного иммунитета состояние многих пациентов ухудшается. Нарушения в работе клеток, вызванные этими антителами, не только ускоряли развитие воспалений, но и помогали образованию тромбов, а также нарушали работу стенок сосудов. Обе эти проблемы, вместе с воспалениями, считаются одними из главных причин осложнений при коронавирусе, отмечают исследователи.

«Одно из антител, появляющееся в плазме крови людей, не подавляет вирус, а вызывает сильные воспаления», — пишут « Известия » со ссылкой на исследование, опубликованное на портале bioRxiv. По данным ученых, антитела, прикрепляясь к белку коронавируса, взаимодействуют с некоторыми клетками, вызывая воспаление.

Одно из антител, которое появляется у переболевших COVID-19 в тяжелой форме, вызывает воспаления. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского университета.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно