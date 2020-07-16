15 июля 2020

После тяжелой формы COVID-19 остаются опасные антитела

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые из Нидерландов обнаружили новую опасность COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Одно из антител, которое появляется у переболевших COVID-19 в тяжелой форме, вызывает воспаления. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского университета.

«Одно из антител, появляющееся в плазме крови людей, не подавляет вирус, а вызывает сильные воспаления», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное на портале bioRxiv. По данным ученых, антитела, прикрепляясь к белку коронавируса, взаимодействуют с некоторыми клетками, вызывая воспаление.

Это объясняет, почему при работе адаптивного иммунитета состояние многих пациентов ухудшается. Нарушения в работе клеток, вызванные этими антителами, не только ускоряли развитие воспалений, но и помогали образованию тромбов, а также нарушали работу стенок сосудов. Обе эти проблемы, вместе с воспалениями, считаются одними из главных причин осложнений при коронавирусе, отмечают исследователи.

Подавить эти воспалительные реакции удалось с помощью вещества R406. Оно входит в препарат для лечения иммунногенной тромбоцитопении. С его помощью удалось заблокировать работу ферментов имунных клеток, отвечающих за выработку провоспалительных сигнальных молекул.

Ранее сообщалось, что ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН Новосибирска смогли получить антитела, нейтрализующие коронавирус. Российским исследователям удалось достигнуть этого впервые, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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