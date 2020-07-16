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При этом харассмент — это не только внимание к чужому телу. По словам психолога, кроме харассмента в интимной сфере, существует еще три типа такого поведения — по половому признаку, по личным качествам, а также буллинг в соцсетях.

С харассментом на работе сталкивались примерно 75% женщин и 20% мужчин, отмечает психолог. Это говорит о том, что из 10 женщин такое отношение вынуждены были терпеть семь-восемь человек, подчеркивает она. Это приводит к проблемам с чувством собственного достоинства, самооценкой. Никольская предупреждает, что это может привести к депрессии и даже к попытке самоубийства.

«Если вам неприятны слова, действия, прикосновения, оскорбления в ваш адрес, если вы хотите это прекратить и избавиться от этого, то скорее всего это именно харассмент», — заявила она « Пятому каналу ». Психолог отмечает, что домогательства нужно уметь отличать от флирта или хамства.

Харассмент отличается от флирта тем, что вызывает у человека неприятные эмоции и нарушает его душевную гармонию. Об этом рассказала психолог Анна Никольская.

Домогательства вызывают у жертвы чувство стыда и снижение самооценки, предупреждают психологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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