На какие уловки идут россияне, чтобы отдохнуть за границей

Транзитом через Белоруссию, россияне вылетают в Турцию и Египет на отдых Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для вылета в зарубежную страну россияне незаконно въезжают в Белоруссию, из которой вылетают в такие страны, как Турция или Египет. Это может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в России, уверены специалисты.

«Нетерпеливые россияне используют другие способы отдохнуть за границей. Некоторые из них въезжают в Белоруссию и затем вылетают в такие страны, как Египет, Турция и Албания», — пишет News.ru. Чтобы пустили в Белоруссию, человек должен иметь вид на жительство в этой стране. Также попасть в страну можно, если человек едет с целью навестить больного близкого родственника, по работе, учебе, пройти курс лечения. Последним фактором и пользуются россияне, которые стремятся посетить курортные страны.

По мнению иммунолога Владимира Болибока, подобные поездки россиян заграницу могут привести к росту заболеваемости коронавирусом в России. Он отметил, что заразиться можно уже в самолете при вылете, и быть COVID-положительным во время всего отдыха в другой стране.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. А Минздрав Белоруссии подписал указ, по которому отменяется обязательный карантин для прибывших в страну россиян.

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