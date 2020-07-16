Мать убитого в Березовском инвалида отсудила компенсацию 5 млн

В суде города Березовского (Свердловская область) принято решение в пользу Елены Рудаковой, матери убитого школьниками инвалида Дмитрия Рудакова. Женщина подавала иск на 10 миллионов рублей компенсации, суд утвердил сумму 5 миллионов.
«Родители убийц заявили, что будут подавать апелляцию. Никакого раскаяния с их стороны я не вижу, вообще ведут себя очень нагло. А моральный ущерб высчитать невозможно», — сказала URA.RU Елена Рудакова.
В августе 2018 года четверо подростков 14-16 лет заманили за гаражи и ради развлечения забили до смерти инвалида Дмитрия Рудакова. Приговором березовского суда они получили до девяти лет колонии каждый. Сцену убийства снимала на видео 13-летняя девочка, а потом хвасталась видеозаписью перед друзьями. Ее отправили в спецшколу. Последние минуты жизни парня юноши попали на камеры видеонаблюдения.
На следующий день полицейские нашли всех участников расправы, однако задержан был лишь 16-летний ранее судимый парень — все остальные разгуливали на свободе, что вызывало возмущение горожан: активисты даже собрали подписи за проведение митинга.
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