За Сафронова поручились общественные деятели и журналисты

За советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, поручились более 20 журналистов и общественных деятелей. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.
«Всего поручительства подали более 20 человек. Среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора „Коммерсанта“ Глеб Черкасов», — цитирует Павлова ТАСС. Также поручительства подписали директор департамента кадров Роскосмоса Владимир Матвейчук, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин и другие. Сегодня, должно состояться слушание по жалобе на арест Сафронова, напоминает РАПСИ.
Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений, передает агентство Nation News. При этом Рогозина могут допросить по этому делу, пишет сайт «Дни.ру».
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