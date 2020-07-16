За Сафронова поручились общественные деятели и журналисты

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Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов . Его подозревают в госизмене. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений, передает агентство Nation News . При этом Рогозина могут допросить по этому делу, пишет сайт « Дни.ру ».

«Всего поручительства подали более 20 человек. Среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора „Коммерсанта“ Глеб Черкасов», — цитирует Павлова ТАСС. Также поручительства подписали директор департамента кадров Роскосмоса Владимир Матвейчук, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин и другие. Сегодня, должно состояться слушание по жалобе на арест Сафронова, напоминает РАПСИ .

За советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, поручились более 20 журналистов и общественных деятелей. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

Ивану Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по делу о госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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