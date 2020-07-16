Пермские депутаты не дали экс-министру стать мэром

Депутаты александровской думы не поддержали ни одного из кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-министру ЖКХ Пермского края Александру Шицыну не удалось избраться главой Александровского муниципального круга. Об итогах голосования бывший чиновник рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. Депутаты также не поддержали и оппонента Шицына — директора спортшколы Александровска Илью Караксина. Заседание думы, на котором проходило голосование, состоялось сегодня.

«Кворум был. Оба кандидата набрали по 6 голосов. Трое депутатов воздержались от голосования по представленным кандидатурам, еще 6 проголосовали против», — отметил Шицын. Он также признался, что рассчитывал на победу. «Я два раза побеждал здесь на прямых выборах, а сейчас, видимо, есть депутаты, которые отстаивают и преследуют свои интересы», — заявил экс-чиновник.

Таким образом, депутаты уже в третий раз не смогли избрать главу округа. Председатель думы Марина Зимина рассказала URA.RU, что очередной конкурс по выбору кандидатов на должность мэра назначен на 22 сентября.

Ранее группа муниципальных депутатов заявила, что не поддержит кандидата экс-министра Шицына, поскольку тот якобы «развязал с ними борьбу». Александр Шицын являлся главой Александровского муниципального района с 2009 по 2016 год. После своей отставки с поста министра ЖКХ края он решил вновь побороться за кресло мэра. Решение вызвало недовольство местных жителей.