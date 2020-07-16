Один из авторов инициативы — депутат Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владельцев сайтов в России могут начать штрафовать за отказ удалять с сайтов информацию. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

«Хинштейн и Боярский внесли законопроект о штрафах до 4 млн за отказ удалить информацию, а также о штрафах до 8 млн за отказ блокировать экстремистские материалы», — передает ТАСС. Новые положения предлагается внести в КоАП. Кроме экстремистских материалов, предлагается штрафовать до 8 миллионов рублей за распространение порнографии и информации об изготовлении и употреблении наркотиков.

Для граждан предложено ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Такие же меры предложено ввести для провайдеров хостингов. В случае повторного нарушения предложено выписывать физлицам штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам от 500 до 800 тысяч рублей, юрлицам — от четырех до восьми миллионов рублей.

За отказ удалять экстремистские материалы, детскую порнографию или контент, посвященного изготовлению и употреблению наркотиков, предлагается штрафовать физлиц на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, юридических лиц — от трех до 8 миллионов рублей. За повторный отказ — штрафовать граждан на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей, юридических лиц — от 8 до 15 миллионов рублей. Такие же взыскания за аналогичные нарушения предложено ввести для провайдеров хостинга и лиц, размещающих информационные ресурсы в сети.

В феврале мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей соцсеть Facebook за отказ перенести базы с данными россиян на территорию РФ, передает RT. Такое же наказание было вынесено в отношении Twitter.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.