15 июля 2020
14 июля 2020

В ЯНАО раздают чумы, чтобы решить проблему с жильем

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, олени, север, оленеводы, тундра, арктика, кмнс, ямал
В Ямальском районе понравился опыт вручения чумов молодым семьям Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО молодым семьям коренных народов, пожелавшим обзавестись собственных жильем, выдают сертификаты на комплект для установки чума. Как сообщает пресс-служба районной администрации, очередной сертификат на днях получила семья в Салемале.

Сертификат семье рыбака Петра Мазыркина вручил глава Салемала Максим Карелин. «Комплект для установки традиционного жилища включает в себя все необходимые материалы, новым хозяевам останется только поставить чум, и он будет полностью готов к проживанию», — сообщили представители администрации.

По словам главы поселения, впервые чум молодой семье, пожелавшей жить отдельно от родителей, власти подарили в прошлом году. В администрации посчитали данный опыт оказался удачным, и начали подбирать новую семью, нуждающуюся в отдельном жилье.

Проблема обеспечения населения жильем на сегодняшний день является одной из самых острых для региона. Наряду с развитием транспортной инфраструктуры и качеством здравоохранения окружные власти власти ЯНАО планируют решить жилищный вопрос в ближайшие годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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