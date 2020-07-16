В реках начали водиться утки, бобры, щука, плотва и даже хариус Скриншот: кадр из фильма

Уральская горно-металлургическая компания показала новые технологии, призванные улучшить экологическую ситуацию на севере Свердловской области, где расположены медно-цинковые карьеры АО «Святогор». Как это происходит, показано в фильме (см. видео).

«Работы по реконструкцию очистных сооружений ведутся круглосуточно, — рассказал Николай Ткаченко, инженер АО „Святогор“. — Проект включает в себя полный сбор и перехват подотвальных вод Шемурского месторождения. К концу июля закончатся работы с западной стороны месторождения, к осени начнутся работы с восточной — со стороны реки Банная».

Новые очистные сооружения возле Ново-Шемурского месторождения Скриншот: кадр из фильма

Ранее URA.RU сообщало, что УГМК вложила миллиард рублей в экологию севера — это постройка станции водозабора в городе Ивдель, бетонирование и гидроизоляция Шемурского месторождения (уже недействующего) и реконструкция очистных сооружений, принимающих подотвальные воды Шемурского и Ново-Шемурского (дейсвтующего) месторождений.

Возле Шемурского карьера построен пруд-отстойник объемом 1500 кубов (он не имеет стоков — вся собираемая в нем вода транспортируется на новые очистные), а возле Ново-Шемурского — система прудов, где подотвальные воды проходят химическую (реагентами) и биологическую (с помощью растений) очистку. «Действуют два биопруда по 45 тысяч м3, в планах — еще шесть биопрудов», — рассказал мастер очистных сооружений СМЦР АО «Святогор» Алексей Тарасов.

Ситуация в местных реках стабильно улучшается — об этом свидетельствуют замеры показателей в водоемах, об этом же говорят и представители народа манси

(которые в 2017 году первыми забили тревогу, когда состояние воды в реках из-за аномальных дождей и стоков с карьеров ухудшилось). «Сейчас вода чистая, прозрачная» — говорит Николай Пакин, живущий на реке Тальтия. По его словам, в реке вновь поселились утки и бобры.

Данный фильм — ответ «псевдоэкологам», спекулирующим на теме загрязнений в районе Ивделя — например, показывая кадры с высохшими деревьями, снятые вблизи карьеров. «Уровня знаний или желания разобраться в ситуации им не хватает — в действительности участки высохшего леса в северной тайге встречаются повсеместно — даже там, где не ступала нога человека», — говорят авторы фильма. А инженер «Святогора» Ткаченко замечает, что вокруг отстойника возле Шемурского карьера есть много заболоченных участков, где «растительность живая, зеленая».

Но наиболее показательна ситуация в Ивделе, жители которого ловят в одноименной реке (в которую впадают речки, пострадавшие в свое время от загрязнений) плотву, щуку и даже хариусов. А качество воды в городском водопроводе теперь безупречно. «За последние 8-10 месяцев обращений по поводу грязной воды из-под кранов от людей не было», — говорит Генрих Петерс, инженер по производству МУП «Теплоснабжения» г. Ивдель.

Представитель народа манси Николай Пакин поливает свой огород водой из речки Тальтия Скриншот: кадр из фильма

Вода в ведре прозрачная Скриншот: кадр из фильма

Речка Тальтия Скриншот: кадр из фильма

Пруд-отстойник возле Шемурского месторождения Скриншот: кадр из фильма

Пруды с биологической очисткой возле Ново-Шемурского месторождения Скриншот: кадр из фильма

«Выжженный лес» на Шемуре — обычное влияние болот на корневую систему растений. Такие участки леса можно встретить в тайге где угодно Скриншот: кадр из фильма

Скриншот: кадр из фильма