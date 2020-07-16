В Тобольске разгорается национальный конфликт из-за креста Ермаку

Проживающие в Тобольске татары высказались против установки памятника дружине Ермака Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) разгорается национальный конфликт на фоне установки поклонного креста дружине Ермака. Открыть памятник планирует местный историк, благотворитель и предприниматель Аркадий Елфимов. Национально-культурная автономия сибирских татар выступает против — они считают, что Ермак принес множество бед их народу. Письмо с просьбой вмешаться в установку креста они отправили губернатору Тюменской области, в областную и местные думы. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Очень много страданий причинил Ермак сибирским татарам, а его сделали героем. Но история вещь упрямая, на генном уровне татары об этом помнят. И постоянно напоминать, что их завоевали, и не думать о чувствах этих людей не очень хорошо», — сообщила агентству председатель национально-культурная автономии сибирских татар Файзия Марганова. Созданный из гранита православный крест весом пять тонн планируют установить в частном ботаническом саду «Ермаковское поле», который пять лет назад открыл Аркадий Елфимов.

Марганова отмечает, что особенно сибирских татар возмутила историческая статья «Символ государственного единства», написанная Елфимовым в ответ на их недовольство памятником и опубликованная в июне на одном из православных сайтов. По ее словам, в ней историк переиначивает события, связанные с Ермаком и Кучумом, а также принижает сибирских татар как народ и разжигает межнациональный конфликт. «Это противостояние идет не первый год. Если в какой-то момент промолчать, то второй раз никто обращать внимание не будет. Никто не вникал, что жил государствообразующий народ, и когда пришел Ермак, и государства не стало», — считает она.

С ней согласна и председатель совета РТОО «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова, также подписавшая письмо. «Елфимов продвигает разные идеи и проекты, которые идут не на консолидацию, а на разделение народа», — считает она. По ее словам, он постоянно нападает на татар, поскольку имеет свой корыстный умысел. «Невольно приходят мысли, что он как потомок солдата шведской армии, о чем он писал в своих статьях, решил отомстить русским через татар», — отмечает она. Также Шамсутдинова уверена, что необходимо проверить право собственности на «Ермаковское поле», которое Елфимов якобы ранее переоформил с государственной собственности в частную.

Сам Аркадий Елфимов считает, что Ермак — национальный герой, завоевавший Сибирь, о претензиях он знает. «Со мной сами сибирские татары не связывались, был только полицейский. Считаю, что они сами разжигают национальную рознь», — отмечает он. По его словам, статью «Символ государственного единства» высоко оценили многие историки. У него также есть вопросы к деятельности представителей татарского сообщества. «Необходимо задать вопрос, на какие деньги строится мемориальный комплекс „Искер“ (руководитель Шамсутдинова), поскольку говорят, что они получают деньги из-за рубежа», — отмечает Елфимов.

В комитете по делам национальностей Тюменской области не стали давать оценку ситуации. «Если поступил запрос в органы госвласти, они в установленный срок получат ответ», — сообщил председатель организации Владислав Чернов и перенаправил агентство в администрацию Тобольска. Там сообщили, что их сотрудники уже занимаются этим вопросом. «Специалисты дадут правовую оценку действиям всех сторон. Вопрос непростой, нужно проанализировать аргументы и посылы как одной, так и другой стороны», — сообщили в пресс-службе мэрии. И пояснили, что земля под «Ермаковым полем» находится у Елфимова в аренде (а значит он обязан согласовывать возведение креста), и на данный момент муниципалитет не планирует установку каких-либо памятников.

Ранее URA.RU сообщала, что в 2015 году в Тюмени разразился межнациональный конфликт из-за предложения по установки памятника Ермаку в районе Лесобазы.