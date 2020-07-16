Защите Сафронова впервые предоставили материалы с гостайной

Следствие по делу Сафронова получило засекреченные материалы в ходе оперативно-розыскной работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В Мосгорсуде следствие по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова впервые представило материалы, составляющие гостайну. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Впервые были представлены материалы, составляющие гостайну, в рамках ходатайства следствия об исследовании в суде ряда документов», — цитирует РИА «Новости» Павлова. Отмечается, что следствие получило эти материалы в ходе оперативно-розыскной работы. Адвокаты Сафронова должны были дать подписку о нерзаглашении гостайны.

По словам Павлова, за отказ дать подписку удалили адвоката Даниила Никифорова, представляющего интересы Сафронова. «Даниила Никифорова удалили из судебного заседания, он отказался давать подписку о неразглашении гостайны», — приводит издание слова Павлова. Отмечается, что в зале суда осталось трое адвокатов.

Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его обвиняют в госизмене. Сафронов свою вину не признал. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений, передает агентство. При этом самого Рогозина могут допросить по этому делу, пишет сайт «Дни.ру».

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