Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы

Власти Великобритании заявили, что Россия пыталась вмешаться в британские парламентские выборы 2019 года. Об этом сообщил глава МИД королевства Доминик Рааб.
«Лондон считает, что РФ предпринимала попытки повлиять на исход британских парламентских выборов 2019 года», — приводит ТАСС мнение Рааба. Издание добавляет, что власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам Рааба, оставляет за собой Лондон.
В начале июля власти Великобритании заявили о введении персональных санкций против 25 россиян. Их Лондон считает причастными к нарушению прав человека, сообщает «Национальная служба новостей».
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