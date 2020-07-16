Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Лондон начал уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Великобритании заявили, что Россия пыталась вмешаться в британские парламентские выборы 2019 года. Об этом сообщил глава МИД королевства Доминик Рааб.

«Лондон считает, что РФ предпринимала попытки повлиять на исход британских парламентских выборов 2019 года», — приводит ТАСС мнение Рааба. Издание добавляет, что власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам Рааба, оставляет за собой Лондон.

В начале июля власти Великобритании заявили о введении персональных санкций против 25 россиян. Их Лондон считает причастными к нарушению прав человека, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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