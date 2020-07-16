Ограничения по коронавирусу продлятся в ЯНАО до середины августа

О грядущем продлении ограничений заявила глава управления Роспотребнадзора по ЯНАО Люмила Нечепуренко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим ограничений в связи опасностью распространения коронавируса в ЯНАО продлится до середины августа. Об этом заявили представители окружного управления Роспотребнадзора во время совещания в уральском полпредстве.

«Мы с ограничениями остаёмся до 15 августа», — передал корреспондент URA.RU прозвучавшие на совещании слова главы управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко. В ямальском оперативном штабе, куда входит Нечепуренко, пока никак не прокомментировали данное заявление.

Кроме того, в Новом Уренгое сейчас продолжается строительство инфекционного госпиталя на 200 мест, сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров. Строительство медучреждения планируется завершить в сентябре — октябре.

На сегодняшний день ситуация в Новом Уренгое продолжает оставаться сложной. Город лидирует по числу заболевших и суточному приросту новых пациентов. Всего с начал пандемии, по состоянию на 16 июня, там заболело почти три тысячи человек, из которых выздоровело 638. За последние сутки выявлено еще 49 больных.

Между тем, режим ограничений по коронавирусу действует в ЯНАО до 20 июля включительно. В регионе действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать свои жилища без крайней необходимости.