В ЯНАО продлили ограничения по коронавирусу

В общественном транспорте и местах общего пользования необходимо ношение масок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в ЯНАО официально продлен до 20 июля, сообщает пресс-служба окружного правительства. Соответствующие поправки были внесены в постановление главы региона Дмитрия Артюхова.

«Мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции ещё рано», — заявила глава окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова. По словам заместителя губернатора, единственная работающая формула для того, чтобы остановить инфекцию — это усилия властей совместно с осознанностью граждан.

При продлении карантинных мероприятий ограничения для граждан практически не изменились, сообщает пресс-служба. На данный момент разрешены спортивная подготовка и индивидуальная сдача норм ГТО на открытых площадках. Выпускникам школ и экзаменаторам разрешается передвижение до пунктов сдачи экзаменов.

Запрещены массовые мероприятия и выезды детских организованных групп за пределы ЯНАО, а также выезды спортсменов на спортивные мероприятия, кроме представителей сборных команд по вызову Минспорта РФ.

Всем жителям ЯНАО предписано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в местах общего пользования и при проезде в транспорте. Предпринимателям рекомендовано ограничивать присутствие в помещениях граждан без масок и не соблюдающих дистанцию.

Гражданам с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет как и раньше разрешено покидать дома только в случае экстренной необходимость. За пределами жилища им также необходимо надевать маски и сохранять дистанцию.

Последний раз ограничения продлевались 30 июня. Инфекция продолжает распространяться: по последним данным, с начала пандемии в регионе было выявлено 7330 случаев COVID.